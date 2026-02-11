Мэр Уфы отчитал чиновников за «гастроли» снегоуборочных машин

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев остался недоволен тем, как в столице Башкирии распоряжаются снегоуборочной техникой. На оперативном совещании сити-менеджер раскритиковал коммунальные службы за бесконечные переброски машин между районами.
По словам главы города, технику закупают специально для конкретных участков, но она постоянно курсирует по другим территориям. Один район ссужает свои машины соседям, другой — третьим. В результате страдает качество уборки снега не становится лучше, заявил глава администрации.
Мавлиев потребовал прекратить эту практику. И предупредил: если технику не используют по назначению, город вообще перестанет ее закупать.
