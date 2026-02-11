Ричмонд
Мэр Уфы отчитал чиновников за «гастроли» снегоуборочных машин

Ратмир Мавлиев остался недоволен работой коммунальщиков.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев остался недоволен тем, как в столице Башкирии распоряжаются снегоуборочной техникой. На оперативном совещании сити-менеджер раскритиковал коммунальные службы за бесконечные переброски машин между районами.

По словам главы города, технику закупают специально для конкретных участков, но она постоянно курсирует по другим территориям. Один район ссужает свои машины соседям, другой — третьим. В результате страдает качество уборки снега не становится лучше, заявил глава администрации.

Мавлиев потребовал прекратить эту практику. И предупредил: если технику не используют по назначению, город вообще перестанет ее закупать.

