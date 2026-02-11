Ричмонд
Создан универсальный робот-гуманоид для работы на складе

Андроид Gino 1 от китайской компании Geek+ способен распознавать объекты, обходить препятствия и совершать точные движения трехпалыми руками.

ШАНХАЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Китайская робототехническая компания Geek+ сообщила о создании андроида Gino 1, который позиционируется как первый в мире универсальный рабочий для выполнения разного рода задач на складе.

Как говорится в заявлении разработчика, Gino 1 предназначен для всей цепочки складских операций. В частности, он может сортировать различные объекты, перемещать коробки, упаковывать предметы и проводить инспекцию на складе.

Благодаря интеллектуальной системе зрения робот способен распознавать объекты, обходить препятствия и совершать точные движения трехпалыми руками. Андроид поднимает грузы до 20 кг.

Алгоритмы Gino 1 постоянно оптимизируются за счет накопленных данных в ходе эксплуатации.

Компания заявила, что производство робота уже готово к масштабированию. Это откроет возможность для организации полностью автономных складов, считает разработчик.