Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нижегородском метро объяснили проверку телефонов

В нижегородском метро просят включить экран смартфона из-за мер безопасности.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Сотрудники транспортной безопасности метро могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщили в Нижегородском метрополитене.

В местных соцсетях появились сообщения о том, что у пассажиров нижегородской подземки не только «просвечивают» багаж в рентгенотелевизионных установках, но и просят включать мобильные телефоны.

«Инспекторы транспортной безопасности действуют в рамках закона. Досмотр мобильных телефонов установлен приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года. В случае необходимости сотрудники подземки могут попросить включить ваше устройство, чтобы проверить его работоспособность, как это делают уже на объектах РЖД», — сообщается в Telegram-канале нижегородского метрополитена.

В сообщении подчеркивается, что новая мера безопасности относится и к теле-, фото- и видеоаппаратуре, а также ноутбукам.