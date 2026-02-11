В нижегородском метро объяснили проверку телефонов

«Инспекторы транспортной безопасности действуют в рамках закона. Досмотр мобильных телефонов установлен приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года. В случае необходимости сотрудники подземки могут попросить включить ваше устройство, чтобы проверить его работоспособность, как это делают уже на объектах РЖД», — сообщается в Telegram-канале нижегородского метрополитена.