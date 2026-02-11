Ричмонд
Путин наградил Ракову орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Путин наградил вице-мэра Москвы Ракову орденом «За заслуги перед Отечеством».

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени вице-мэра Москвы Анастасию Ракову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” III Ракову Анастасию Владимировну — заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития», — говорится в документе.

Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
