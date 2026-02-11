Путин наградил Ракову орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени вице-мэра Москвы Анастасию Ракову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” III Ракову Анастасию Владимировну — заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития», — говорится в документе.
