Омский кардиолог посоветовала убирать солонку подальше от плиты

11 февраля в министерстве здравоохранения Омской области рассказали о двух главных привычках, помогающих сохранить здоровье сосудов и сердца. Нагрузку на него созадет избыток соли, так как она задерживает в организме жидкость. При этом у человека повышается давление.
Кардиолог городской поликлиники № 8 Елена Булахова порекомендовала употреблять не более пяти граммов белого минерала в день. Досаливать пищу врач посоветовала не в кастрюле, а в тарелке. Важно также активнее использовать в качестве альтернативы специи и лимонный сок. Вкусовые рецепторы адаптируются уже через одну-две недели снижения количества употребляемой соли, еда начнет раскрывать свой настоящий вкус.
Вторым важным шагом эксперт назвала регулярное измерение артериального давления. Гипертония может долгие годы протекать бессимптомно, разрушая сосуды и внутренние органы. Только систематический контроль позволяет вовремя заметить проблему и оценить эффективность назначенного лечения.
«Если вам назначили лекарства, вы сможете видеть, насколько хорошо они работают. Однократный “скачок” давления из-за стресса — не повод для паники. А вот стабильно высокие показатели — сигнал к действию», — сказала Елена Булахова.
Таким образом, внедрение в повседневную жизнь всего двух полезных привычек способно существенно повлиять на прогноз сердечно-сосудистых заболеваний.
