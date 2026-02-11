Четыре дня без воды и еды: В Ростове полицейские вскрыли котельную и спасли запертого в ней кота

— Сигнал поступил в отдел полиции № 6 от жителя Первомайского района. Он сообщил, что в котельной на улице Российской уже несколько дней заперт кот, — объяснили в донском главке. — По предварительным данным, животное провалилось внутрь через вентиляционную трубу и не могло выбраться обратно. Без доступа к пище и воде кот провел не менее четырех суток.