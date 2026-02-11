Ричмонд
Четыре дня без воды и еды: В Ростове полицейские вскрыли котельную и спасли запертого в ней кота

В Ростове полицейские спасли кота, запертого в котельной на четыре дня без воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове полицейские спасли кота, оказавшегося запертым в котельной без еды и воды. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.

— Сигнал поступил в отдел полиции № 6 от жителя Первомайского района. Он сообщил, что в котельной на улице Российской уже несколько дней заперт кот, — объяснили в донском главке. — По предварительным данным, животное провалилось внутрь через вентиляционную трубу и не могло выбраться обратно. Без доступа к пище и воде кот провел не менее четырех суток.

К тому же ему угрожала другая опасность. Из-за работающего оборудования температура в помещении была высокой, и животное могло погибнуть от перегрева. Полицейские оперативно выехали на место и вскрыли котельную. Кота освободили и передали местным жителям. Те сразу узнали питомца.

— Это же Лешкина кошка! — радовались местные жители, снимая происходящее на телефоны.

Сейчас жизни и здоровью животного ничего не угрожает. Кот вернулся к хозяевам целым и невредимым.

