Путин наградил замглавреда «России сегодня»

«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени Благодыренко Андрея Александровича — заместителя главного редактора — диктора дирекции федерального государственного унитарного предприятия “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, город Москва”, — говорится в документе.