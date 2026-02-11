Ричмонд
Путин наградил замглавреда «России сегодня»

Путин наградил медалью замглавреда «России сегодня» Благодыренко.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени заместителя главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Андрея Благодыренко, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени Благодыренко Андрея Александровича — заместителя главного редактора — диктора дирекции федерального государственного унитарного предприятия “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, город Москва”, — говорится в документе.