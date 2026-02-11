Ричмонд
Путин присвоил космонавту Горбунову звание Героя России

Путин за мужество и героизм присвоил звание Героя России космонавту Горбунову.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Александру Горбунову за мужество и героизм при полете в составе экипажа МКС, соответствующий указ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Горбунову Александру Владимировичу», — сообщается в документе.

Также Горбунову присвоено почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации.