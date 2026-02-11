Путин наградил россиян из регионов орденом «Родительская слава»

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Тюменской, Воронежской и Новосибирской областей орденом «Родительская слава», соответствующий указ был опубликован в среду.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом “Родительская слава” Алиеву Раису Султановну, Тюменская область», — сообщается в документе.
Также орденом был награжден Ахмед Костоев из Тюменской области, семья Власовых из Тюменской области, семья Бакутиных из Воронежской области, семья Богдановых из Воронежской области, и семья Дерягиных из Новосибирской области.