Песков: невозможно представить, что фронтовая связь идет через Telegram

«Чем заменят “телегу” на СВО? Запад устроил нам двухдневный нокдаун с этим отключенным “Старлинком”. Теперь и эту возможность управления и связи хороним. Но, забираете винтовку у бойца, дайте ему другую, еще более хорошую. А тут, получается, винтовку забирают, — оставайся без оружия. А связь — это более чем оружие, это, простите за избитость классики, это основа управления войсками», — написал военкор Александр Сладков.