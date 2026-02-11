Белорусская кондитерская фабрика выпустила конфеты с пивом 18+

В Беларуси появились конфеты с пивом. О новинке рассказали в «Белгоспищепроме».
Так, фабрикой «Коммунарка» ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси выпустили брутальную новинку — конфеты с пивом.
Новинка представляет собой шоколадные конфеты с нежным помадным слоем и жидкой начинкой на основе светлого пива, которое дополняет продукт хмельным вкусом и ароматом.
Отмечается, что необычные конфеты уже начали поступать в продажу.
