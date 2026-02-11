Ричмонд
Белорусская кондитерская фабрика выпустила конфеты с пивом 18+

Белорусская кондитерская фабрика выпустила конфеты с пивом.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появились конфеты с пивом. О новинке рассказали в «Белгоспищепроме».

Так, фабрикой «Коммунарка» ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси выпустили брутальную новинку — конфеты с пивом.

Новинка представляет собой шоколадные конфеты с нежным помадным слоем и жидкой начинкой на основе светлого пива, которое дополняет продукт хмельным вкусом и ароматом.

Отмечается, что необычные конфеты уже начали поступать в продажу.

Кроме того, Белгоспищепром отреагировал на сырые какао-бобы в магазине за 52 рубля.

Ранее мороженое эскимо со вкусом легендарных конфет «Столичные» появилось в Беларуси.

А до этого фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.

Тем временем милиция назвала топ преступлений на 14 февраля — что ждать белорусам. А еще МВД Беларуси заявило о запрете торговли в соцсетях.