В УрФУ открыли способ снижения температуры обжига керамики на 300 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) открыли новое физическое явление — образование сильных электрических зарядов при синтезе сложных керамических материалов. Открытие позволяет снизить температуру обжига керамики до 300 градусов, сократить энергозатраты и управлять свойствами готовой продукции, сообщили в отделе научных коммуникаций вуза.
«Научный коллектив химиков УрФУ открыл новое явление — генерирование зарядов высокой плотности при синтезе полифункциональных сложнооксидных материалов. Этот эффект позволяет управлять целевыми характеристиками объектов синтеза и создавать, к примеру, высококачественную керамику разного назначения, а сам метод достаточно прост в реализации, не требует длительных операций смешивания компонентов и их высокотемпературного конечного отжига. Дальнейший процесс формирования керамики из таких порошков можно проводить при температуре на 200−300 градусов ниже и с меньшими затратами времени, что дает экономический эффект», — приводят в сообщении слова заведующего отделом химического материаловедения УрФУ Александра Остроушко.
По его словам, при испарении воды из исходной смеси, состоящей из солей металлов и безопасных органических компонентов, таких как лимонная кислота или поливиниловый спирт, материал интенсивно горит, образуя почти готовый оксидный продукт. Возникающие электрические заряды заставляют наночастицы отталкиваться друг от друга, накапливая энергию на поверхности. Это позволяет формировать качественную керамику при более низких температурах и за меньшее время. Метод применим для производства материалов в биомедицине, альтернативной энергетике, электронике и других высокотехнологичных отраслях.