В УрФУ открыли способ снижения температуры обжига керамики на 300 градусов

По его словам, при испарении воды из исходной смеси, состоящей из солей металлов и безопасных органических компонентов, таких как лимонная кислота или поливиниловый спирт, материал интенсивно горит, образуя почти готовый оксидный продукт. Возникающие электрические заряды заставляют наночастицы отталкиваться друг от друга, накапливая энергию на поверхности. Это позволяет формировать качественную керамику при более низких температурах и за меньшее время. Метод применим для производства материалов в биомедицине, альтернативной энергетике, электронике и других высокотехнологичных отраслях.