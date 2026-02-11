В Воронеже снова заменят засохшие клены на проспекте Революции

Предстоящей весной в Воронеже заменят часть молодых кленов, которые погибли на проспекте Революции. Об этом рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин.
— При озеленении проспекта Революции использовали клены из питомников Германии не адаптированные для нашего климата, — пояснил глава города. — В прошлом году часть из них, которая засохла, уже заменили саженцами отечественных производителей.
Сейчас за этими деревцами наблюдают специалисты. Весной станет ясно, прижились они или нет. Пока же городские экологи намерены продолжить практику замену погибших европейских кленов нашими аналогами. Новую высадку обещают провести уже этой весной.
Также спасти положение призвано расширение приствольных пространств. В качестве эксперимента такой объединенный газон под несколько деревьев уже сделали в районе дома Михайлова.
— На тех участках проспекта Революции, где провести посадку деревьев невозможно, мы рассмотрим варианты установки на лето вазонов с цветами, — добавил Сергей Петрин.