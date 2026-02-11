Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 12 февраля

Отключение отопления в Иркутске 12 февраля 2026 года еоснется Октябрьского, Сверловского, Ленинского и Правобережного округов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей города, специалисты будут проводить диагностику и ремонт тепловых сетей.
Отключение отопления в Иркутске 12 февраля 2026.
— В Правобережном округе будут снижены параметры температуры и давления. По улице Трудовой и Розы Люксембург заменят трубопроводы, а в микрорайоне Березовый отремонтируют тепловую сеть, — сообщил оператор.
В Свердловском округе тепло и горячая вода вернут к 18−19 часам вечера. Жильцам некоторых домов Правобережного округа стоит потерпеть без удобств с 8:00 до 17:00- 20:00. В домах Ленинского и Октябрьского округов станет теплее уже в 16 часов. Все адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 12 февраля читайте здесь.