Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 12 февраля

В Свердловском округе тепло и горячая вода вернут к 18−19 часам вечера. Жильцам некоторых домов Правобережного округа стоит потерпеть без удобств с 8:00 до 17:00- 20:00. В домах Ленинского и Октябрьского округов станет теплее уже в 16 часов. Все адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 12 февраля читайте здесь.