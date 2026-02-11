Ричмонд
Путин наградил оператора ВГТРК, пострадавшего в Курской области

Путин наградил оператора ВГТРК Солдатова орденом Мужества.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества пострадавшего в Курской области оператора ВГТРК Сергея Солдатова за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества… Солдатова Сергея Леонидовича — оператора объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия “Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания” “Государственная телевизионная компания “Телеканал “Россия”, город Москва”, — говорится в документе.

Оператор ВГТРК Сергей Солдатов подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья в августе прошлого года.