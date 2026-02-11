Путин наградил оператора ВГТРК, пострадавшего в Курской области

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества пострадавшего в Курской области оператора ВГТРК Сергея Солдатова за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.