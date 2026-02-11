Ричмонд
Путин наградил главу НМИЦ хирургии имени Вишневского орденом II степени

Главу НМИЦ хирургии имени Вишневского Амирана наградили орденом II степени.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амиран Ревишвили награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени Ревишвили Амирана Шотаевича — генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского”, город Москва», — говорится в документе.