В Уфе нашли способ не задеть старинные здания на Октябрьской Революции

В Уфе стартует новый этап реконструкции улицы Октябрьской Революции. Работы развернутся на отрезке от Цюрупы до Новомостовой. Как пояснил руководитель УСРДИС Константин Паппе, дорожникам приходится отступать от зданий на 3−7 метров — вдоль трассы стоят объекты культурного наследия, так как их нельзя задевать.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров пояснил, что благоустройство улицы тормозится из-за бесхозных памятников. Пока у них не появится собственник, республиканские деньги не выделят. Сначала владелец приводит здание в порядок, потом государство благоустраивает территорию.
Напомним, реконструкция бывшей Большой Казанской идет с 2022 года. Общая стоимость контрактов оценивалась в 1,1 миллиарда рублей.
