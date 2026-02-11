Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе нашли способ не задеть старинные здания на Октябрьской Революции

Реконструкцию улицы Октябрьской Революции подстроят под памятники.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе стартует новый этап реконструкции улицы Октябрьской Революции. Работы развернутся на отрезке от Цюрупы до Новомостовой. Как пояснил руководитель УСРДИС Константин Паппе, дорожникам приходится отступать от зданий на 3−7 метров — вдоль трассы стоят объекты культурного наследия, так как их нельзя задевать.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров пояснил, что благоустройство улицы тормозится из-за бесхозных памятников. Пока у них не появится собственник, республиканские деньги не выделят. Сначала владелец приводит здание в порядок, потом государство благоустраивает территорию.

Напомним, реконструкция бывшей Большой Казанской идет с 2022 года. Общая стоимость контрактов оценивалась в 1,1 миллиарда рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.