В Уфе нашли способ не задеть старинные здания на Октябрьской Революции

В Уфе стартует новый этап реконструкции улицы Октябрьской Революции. Работы развернутся на отрезке от Цюрупы до Новомостовой. Как пояснил руководитель УСРДИС Константин Паппе, дорожникам приходится отступать от зданий на 3−7 метров — вдоль трассы стоят объекты культурного наследия, так как их нельзя задевать.