Путин наградил митрополита на покое Никона орденом

«За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени — Васюкова Николая Николаевича (митрополита Никона), республика Башкортостан», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.