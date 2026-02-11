Путин наградил митрополита на покое Никона орденом

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил митрополита на покое Никона (Васюкова) орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
«За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени — Васюкова Николая Николаевича (митрополита Никона), республика Башкортостан», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Митрополит Никон возглавлял Башкортостанскую митрополию Русской православной церкви (РПЦ) с 2011 по 2025 год.