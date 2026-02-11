Железнодорожную станцию «Имеретинский курорт» переименовали в «Сириус»

Кроме смены названия, продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры: совместно с железнодорожниками и администрацией Краснодарского края оптимизируется расписание электропоездов. С 20 декабря добавлены дополнительные рейсы «Ласточек» на маршруте от станции «Сириус» до «Роза Хутор». В настоящее время в горы отправляются девять пар электропоездов, а из Сириуса в Сочи курсируют 30 пар. Планируется дальнейшее увеличение количества рейсов с марта.