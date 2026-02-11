Ричмонд
Железнодорожную станцию «Имеретинский курорт» переименовали в «Сириус»

Станция «Имеретинский курорт» теперь официально называется «Сириус».

Источник: t.me/plishkin_ds

Железнодорожную станцию «Имеретинский курорт» официально переименовали в «Сириус». Это решение было утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации с целью точного отражения географического положения станции и упрощения ориентации пассажиров, сообщает глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

«Этот шаг является частью комплексной транспортной стратегии, разработанной по поручению председателя Совета федеральной территории Елены Шмелевой, и получившей поддержку Президента России Владимира Путина», — написал Плишкин в своих соцсетях.

Он также рассказал, что инициатива переименования исходила от РЖД и была выполнена в соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов». Новое имя будет способствовать созданию единого и удобного транспортного пространства на федеральной территории «Сириус».

Кроме смены названия, продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры: совместно с железнодорожниками и администрацией Краснодарского края оптимизируется расписание электропоездов. С 20 декабря добавлены дополнительные рейсы «Ласточек» на маршруте от станции «Сириус» до «Роза Хутор». В настоящее время в горы отправляются девять пар электропоездов, а из Сириуса в Сочи курсируют 30 пар. Планируется дальнейшее увеличение количества рейсов с марта.

