Омский «Авангард» вырвал волевую победу по буллитам над «Адмиралом»

В среду, 11 февраля, омские хоккеисты сыграли матч чемпионата КХЛ с «Адмиралом» и в тяжелой борьбе победили 3:2 по буллитам. Решающий бросок в серии буллитов сделал Константин Окулов.
В первом периоде уже на шестой минуте приморцы забили в меньшинстве. У них был удален Руслан Педан, а забил Павел Шэн. До перерыва голом гости ответить не смогли. Только два раза удалялись и еще два раза сами получали большинство…
Во втором отрезке хозяева лишь укрепили свое преимущество. На 29-й минуте у них забил Кайл Олсон, а ассистировали Дмитрий Завгородний (кстати, омский воспитанник) и Семен Ручкин. Несмотря на все старания, «ястребы» тут не забили, бросков у них было много (всего 27 за период), но упорно они оказывались неточными.
К счастью, в третьем периоде «Авангард» все же сравнял счет. Сначала Потуральски замкнул пасы Маклауда и Чеккони, 1:2. Затем уже на 60-й минуте, благодаря снятию вратаря и штурма вшестером гол оформил «Кэп», Дамир Шарипзянов, ему пасовали те же Потуральски и Маклауд. Команды ждал овертайм.
В овертайме также ничего не решилось, хотя один раз там у гостей было большинство. Длилось оно, правда, всего полминуты, последних в отрезке.
Ну, а на буллитах у гостей два раза успешно забил Окулов, у гостей единожды был точен Никита Тертышный. Итого победа «ястребов» 3:2.
Кстати, Константину Окулову в этой игре нужно было набрать два балла по системе «гол + пас», и тогда он за всю карьеру в КХЛ имел бы уже «круглые» 500 очков. Но увы, не удалось. Два успешных буллита в эту статистику не идут, таковы правила.
«Мы заранее знали, что игра будет тяжелой. Из-за дальнего выезда, перерыва в матчах, того, что “Адмирал” хорошо играет дома. Без практики ты теряешь остроту в каких-то моментах. Первый период был хорошим, хотя с 11-й по 20-ю минуту подвело нас наше большинство. В итоге из-за этого соперник забил. В целом в обороне играли плоховато, хуже, чем в атаке. Третий период был лучше, он мне понравился, там мы смогли сделать камбэк и победить», — оценил встречу главный тренер нашей команды Ги Буше.
После этой победы омичи остаются на третьем месте в чемпионате КХЛ. Далее они сыграют 13 февраля также на Дальнем Востоке, в Хабаровске против «Амура».
Ранее мы писали, что «Авангард» проиграл «Автомобилисту» в овертайме 2:3.