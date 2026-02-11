Омский «Авангард» вырвал волевую победу по буллитам над «Адмиралом»

«Мы заранее знали, что игра будет тяжелой. Из-за дальнего выезда, перерыва в матчах, того, что “Адмирал” хорошо играет дома. Без практики ты теряешь остроту в каких-то моментах. Первый период был хорошим, хотя с 11-й по 20-ю минуту подвело нас наше большинство. В итоге из-за этого соперник забил. В целом в обороне играли плоховато, хуже, чем в атаке. Третий период был лучше, он мне понравился, там мы смогли сделать камбэк и победить», — оценил встречу главный тренер нашей команды Ги Буше.