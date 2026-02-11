В Храме на Крови отремонтировали конференц-зал

— Конференц-зал Храма на Крови давно стал знаковой культурно-просветительской площадкой, о которой знают далеко за пределами Екатеринбурга. К нам приезжают известные артисты и писатели, презентуют книги и научные труды, проводят лекции и семинары для молодежи, — отметил старший священник — протоиерей Максим Миняйло.