В Храме на Крови отремонтировали конференц-зал

В Храме на Крови реконструировали конференц-зал. Он расположен в нижнем пределе храма-памятника. В нем заменили окна, обновили интерьер, инженерные коммуникации, выполнили гидроизоляцию и вентиляцию помещения. Также строители укрепили стены помещения.
Теперь в конференц-зале установлены новые витрины с сигнализацией, что позволит храму принимать выставки с ценными экспонатами. Также в ходе реконструкции заменили мебель, установили электронное фортепиано, режиссерский пульт, проектор и экран.
— Конференц-зал Храма на Крови давно стал знаковой культурно-просветительской площадкой, о которой знают далеко за пределами Екатеринбурга. К нам приезжают известные артисты и писатели, презентуют книги и научные труды, проводят лекции и семинары для молодежи, — отметил старший священник — протоиерей Максим Миняйло.
Также он подчеркнул, что помещение должно быть многофункциональным и удобным как раз из-за проведения множества мероприятий. Реконструкцией конференц-зала занимался застройщик «Атом».