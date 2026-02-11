Ричмонд
В Храме на Крови отремонтировали конференц-зал

В Храме на Крови провели реконструкцию конференц-зала.

Источник: Комсомольская правда

В Храме на Крови реконструировали конференц-зал. Он расположен в нижнем пределе храма-памятника. В нем заменили окна, обновили интерьер, инженерные коммуникации, выполнили гидроизоляцию и вентиляцию помещения. Также строители укрепили стены помещения.

Теперь в конференц-зале установлены новые витрины с сигнализацией, что позволит храму принимать выставки с ценными экспонатами. Также в ходе реконструкции заменили мебель, установили электронное фортепиано, режиссерский пульт, проектор и экран.

— Конференц-зал Храма на Крови давно стал знаковой культурно-просветительской площадкой, о которой знают далеко за пределами Екатеринбурга. К нам приезжают известные артисты и писатели, презентуют книги и научные труды, проводят лекции и семинары для молодежи, — отметил старший священник — протоиерей Максим Миняйло.

Также он подчеркнул, что помещение должно быть многофункциональным и удобным как раз из-за проведения множества мероприятий. Реконструкцией конференц-зала занимался застройщик «Атом».