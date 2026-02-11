«Потепление до +5 и сильные снегопады». Белгидромет сказал о резкой смене погоды и сильных снегопадах

Погода в Беларуси изменится за счет теплой воздушной массы, которая станет поступать с территории Западной Европы. В Беларуси ночью 12 февраля в северных районах ожидается сильный снег, в отдельных районах — мокрый снег и дождь. В ночные часы будет от −5 по востоку республики до +1 в юго-западной ее части. Днем в среднем от −1 до +4 градусов.