Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оттепель с температурой до плюс 2 градусов придет в Москву в субботу, в воскресенье ожидается похолодание до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В эти выходные погода будет с температурным режимом выше климатической нормы. Наиболее теплый день будет в субботу, потому что в течение всего дня субботы температура воздуха в Москве будет положительная, где-то в пределах 0 — плюс 2 градусов», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в субботу осадки сохранятся, а в воскресенье характер погоды будет меняться.
«Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он проявит себя снегом и понижением температуры. В течение суток воскресенья в Москве минимальная температура — минус 1 — минус 6. Днем максимум температуры будет в утренние часы, а к вечеру температура будет понижаться», — подчеркнула Позднякова.