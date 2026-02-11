Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор заявил о замедлении Телеграм, меры вводятся и в Ростовской области

Телеграм замедлили в Ростовской области 10 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Интернет-пользователи в Ростовской области, а также в других регионах страны, начали жаловаться на перебои в работе Телеграм (Telegram). Ранее ситуацию подтверждали специальные мониторинговые сервисы вроде портала сбой.рф. Теперь Роскомнадзор официально заявил о замедлении мессенджера, сообщает KP.RU.

По информации Роскомнадзора, мессенджер «по-прежнему не исполняет законодательство РФ, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

Также в Роскомнадзоре добавили, что намерены вводить последовательные ограничения против Телеграм (Telegram), чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.