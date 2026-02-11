Роскомнадзор заявил о замедлении Телеграм, меры вводятся и в Ростовской области

Интернет-пользователи в Ростовской области, а также в других регионах страны, начали жаловаться на перебои в работе Телеграм (Telegram). Ранее ситуацию подтверждали специальные мониторинговые сервисы вроде портала сбой.рф. Теперь Роскомнадзор официально заявил о замедлении мессенджера, сообщает KP.RU.