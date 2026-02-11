Калининградский зоопарк потерял четырёх старожилов

Арти было 36 лет, что значительно превышает среднюю продолжительность жизни гималайских медведей в природе, где они живут 20−25 лет. Бурая медведица Эшли прожила 30 лет, приблизившись к верхней границе возраста для своего вида в условиях зоопарка. Капибаре Поличке было 9 лет при средней продолжительности жизни 10−12 лет, а ламе Гордой — 24 года при среднем показателе 15−18 лет.
По информации зоопарка, причиной смерти Эшли стал сердечный приступ на фоне хронической сердечной недостаточности, Арти скончалась от инсульта. Предварительной причиной гибели Полички называют новообразование, а Гордой — возрастные изменения организма. Окончательные выводы по двум случаям будут сделаны после лабораторных исследований.
Специалисты не исключают, что дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему могли оказать недавние морозы. В период холодов сужение сосудов приводит к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце, что особенно опасно для пожилых животных.
В зоопарке отмечают, что наличие большого числа возрастных животных свидетельствует о надлежащих условиях содержания. Работа по расширению вольеров и обогащению среды продолжается, что позволяет поддерживать активность животных и снижать риски хронических заболеваний.