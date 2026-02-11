В Волгограде на два дня закроют музей-панораму

В Волгограде в начале новой рабочей недели не будет работать музей-панорама «Сталинградская битва». В учреждении это объяснили техническими причинами и опубликовали график работы с 14 по 17 февраля. Волгоградцам и гостям города нужно учесть, что 15 и 16 февраля в панораму будет не попасть, а 17-го он откроется только после обеда.