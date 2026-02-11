Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде на два дня закроют музей-панораму

Музей «Сталинградская битва» не будет работать 15 и 16 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в начале новой рабочей недели не будет работать музей-панорама «Сталинградская битва». В учреждении это объяснили техническими причинами и опубликовали график работы с 14 по 17 февраля. Волгоградцам и гостям города нужно учесть, что 15 и 16 февраля в панораму будет не попасть, а 17-го он откроется только после обеда.

Как будет работать музей-панорама «Сталинградская битва» с 14 по 17 февраля 2026 года.

  • 14 февраля: с 10.00 до 16.00.
  • 15 февраля: выходной день.
  • 16 февраля: выходной день.
  • 17 февраля: с 13.00 до 18.00.

В музее напомнили, что кассы закроются за 30 минут до окончания работы учреждения.