В Волгограде на два дня закроют музей-панораму

В Волгограде в начале новой рабочей недели не будет работать музей-панорама «Сталинградская битва». В учреждении это объяснили техническими причинами и опубликовали график работы с 14 по 17 февраля. Волгоградцам и гостям города нужно учесть, что 15 и 16 февраля в панораму будет не попасть, а 17-го он откроется только после обеда.
Как будет работать музей-панорама «Сталинградская битва» с 14 по 17 февраля 2026 года.
- 14 февраля: с 10.00 до 16.00.
- 15 февраля: выходной день.
- 16 февраля: выходной день.
- 17 февраля: с 13.00 до 18.00.
В музее напомнили, что кассы закроются за 30 минут до окончания работы учреждения.