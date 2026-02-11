Путин подписал закон о контроле за освобожденными по УДО

В случае, если освобожденные по УДО уклоняются от обязанностей, инспекции предупреждают таких лиц в письменном порядке о возможности отмены УДО. При нарушении ими общественного порядка и получении административного взыскания или злостного уклонения обязанностей инспекции направляют в суд представление об отмене УДО, говорится в документе.