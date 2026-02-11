Вогрэссовский мост в Воронеже признали крепким

— Предварительно мы попросили строителей предложить варианты решения проблемы аварийности моста, — рассказал Сергей Петрин, мэр Воронежа. — Нам озвучили два выхода. Первый — снести старый мост и построить новый. Стоимость этих работ приблизительно оценивается в 3,5 миллиарда рублей. Второй вариант предусматривает капитальный ремонт и его реализация обойдется в 1,5 миллиарда.