Вогрэссовский мост в Воронеже признали крепким

Эксперты по заказу мэрии Воронежа провели обследование Вогрэссовского моста через водохранилище. Тревогу воронежцев вызывает состояние пешеходной части, перил и бетонных конструкций переправы.
— Предварительно мы попросили строителей предложить варианты решения проблемы аварийности моста, — рассказал Сергей Петрин, мэр Воронежа. — Нам озвучили два выхода. Первый — снести старый мост и построить новый. Стоимость этих работ приблизительно оценивается в 3,5 миллиарда рублей. Второй вариант предусматривает капитальный ремонт и его реализация обойдется в 1,5 миллиарда.
В мэрии больше склоняются к первому предложению, поскольку срок службы новой конструкции составит 70 лет против 10-летней гарантии на капремонт. Однако пока даже он мосту не требуется.
— По результатам обследования эксперты дали заключение, что Вогрэссовский мост не является аварийным и не требует проведения срочных работ, — пояснил глава города.