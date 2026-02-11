Восемь сотрудников «КП — Ростов-на-Дону» приняты в Союз журналистов России

Восемь сотрудников Ростовского филиала АО «Издательский дом “Комсомольская правда” вошли в ряды Союза журналистов России. 11 февраля удостоверения членов организации вручили работникам “КП — Ростов-на-Дону”.
Среди тех, кто пополнил ряды профессионального сообщества, — шесть представители редакции сайта и радио. Также в Союз вступили два специалиста отдела рекламы: они активно участвуют в жизни издания и вносят вклад в его развитие.
Ростовский филиал КП по праву занимает ведущие позиции среди интернет-изданий Донского региона. Так, «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» снова возглавила рейтинг региональных СМИ в Дзене. По итогам января 2026 года издание стабильно остается в топе лидеров и неизменно привлекает читателей.
Напомним, Союз журналистов России — одно из самых масштабных объединений работников СМИ в мире. В нем состоят около 70 тысяч профессионалов. Организация охватывает 89 региональных отделений и объединяет свыше 40 творческих ассоциаций, гильдий и сообществ — это площадка для обмена опытом, поддержки инициатив и укрепления профессиональных связей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.