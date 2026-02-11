Греф рассказал о самом кошмарном в своей жизни периоде работы

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал период работы на государственной службе самым кошмарным в своей жизни.
«Мне кажется, это будет колоссальный сдвиг к улучшению этого мира, если мы людей приблизим больше к осознанности, и у людей будет значительно больше времени на саморефлексию, на обучение, на то, чтобы заниматься своим делом… если ты каждый день ходишь на работу и ненавидишь эту работу, то зачем ты это делаешь? У меня вот период моей госслужбы — самый кошмарный период в моей жизни. Правда», — сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.
Греф вспомнил, как президент РФ Владимир Путин позвал его обратно на госслужбу.
«Я сказал, Владимир Владимирович, у меня есть три страха в моей жизни. Страх первый — это страх смерти, страх потери близких, друзей. Страх второй — это страх потери свободы. И третий страх, это страх вернуться на госслужбу», — подытожил он.