Жители Котово замерзают из-за повторной аварии

Напомним, сегодня стало известно о том, что 13 МКД, детский сад, поликлиника и почтовое отделение остались без тепла из-за порыва на теплотрассе. Также в городе проблемы с водой. На водоводе Филино-Котово зафиксировано падение давление. Причину искали несколько часов. И вот власти сообщили, что на водоводе были выявлены две утечки. Повреждения обнаружены на старом участке трубопровода в 12,5 км от Котово (в районе СПН-2).