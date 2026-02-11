Пенсионерка в Минске отдала 280 тысяч рублей, опасаясь «переводов на ВСУ»

Испуганная минчанка сказала, что деньги лежат в сейфе, а ключ от него — у мужа. Аферисты под видом ее сына вызвали в квартиру мастера по вскрытию замков, а также уговорили женщину никому не говорить о «спецоперации», а мастеру сказать, что в сейфе — важные документы.