Пенсионерка в Минске отдала 280 тысяч рублей, опасаясь «переводов на ВСУ»

В Минске семья пенсионеров потеряла 280 тысяч рубле из-за мнимых «переводов на ВСУ», рассказали в Следственном комитете.
Так, в конце января 66-летняя минчанка была втянута в многоступенчатую схему мошенников. Сначала женщина ответила на звонок с предложением о замене домофона. Аферистка напугала пенсионерку, что скоро домофонные ключи перестанут работать, а новые предоставят бесконтактный доступом через СМС. Белоруска поверила и продиктовала код, который пришел в сообщении и свои личные данные.
После этого ей перезвонили уже мнимые правоохранители, заявившие о проверке из-за перевода денежных средств в адрес Вооруженных сил Украины. Мошенники звонили по видеосвязи, чтобы усилить психологическое давление на женщину, демонстрировали ей листок с ее идентификационным номером, и потребовали, чтобы она передала следствию на проверку все деньги, которые хранятся дома.
Испуганная минчанка сказала, что деньги лежат в сейфе, а ключ от него — у мужа. Аферисты под видом ее сына вызвали в квартиру мастера по вскрытию замков, а также уговорили женщину никому не говорить о «спецоперации», а мастеру сказать, что в сейфе — важные документы.
После того как сейф был вскрыт, к дому женщины приехал курьер и забрал 260 тысяч белорусских рублей наличными. На следующий день мошенники снова позвонили белоруске и сказали, что ее ждут проблемы, если она не переведет с банковских карт деньги на спецсчет. Женщина сделала и это.
Параллельно аферисты стали воздействовать на ее супруга. Но минчанин раскусил аферистов, прекратил разговор, а когда ему перезвонили и сказали, что «жена в беде» — поехал домой и вызвал милицию.
Общий ущерб превысил 280 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц.
