Топ-5 самых опасных вирусов назвали в Роспотребнадзоре Самарской области

В Самарской области назвали пять вирусов, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. В список вошли натуральная оспа, геморрагическая лихорадка Эбола, бешенство, оспа обезьян и ВИЧ инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.
«Ключевая защита от ряда опасных инфекций — вакцинация. Прививки помогают предотвратить заражение оспой, Эболой и снижают риски осложнений», — рассказали в пресс-службе.
Среди особенностей вирусов: передача воздушно капельным путем (оспа), через биологические жидкости (Эбола, ВИЧ), при укусах животных (бешенство) или тесном контакте с зараженным (оспа обезьян).
Бешенство всегда смертельно при развитии симптомов, а ВИЧ поражает иммунную систему. Профилактика и информированность — главные инструменты борьбы с распространением инфекций.