Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 самых опасных вирусов назвали в Роспотребнадзоре Самарской области

Самарцам перечислили особенности передачи пяти самых опасных вирусов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области назвали пять вирусов, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. В список вошли натуральная оспа, геморрагическая лихорадка Эбола, бешенство, оспа обезьян и ВИЧ инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

«Ключевая защита от ряда опасных инфекций — вакцинация. Прививки помогают предотвратить заражение оспой, Эболой и снижают риски осложнений», — рассказали в пресс-службе.

Среди особенностей вирусов: передача воздушно капельным путем (оспа), через биологические жидкости (Эбола, ВИЧ), при укусах животных (бешенство) или тесном контакте с зараженным (оспа обезьян).

Бешенство всегда смертельно при развитии симптомов, а ВИЧ поражает иммунную систему. Профилактика и информированность — главные инструменты борьбы с распространением инфекций.