Топ-5 самых опасных вирусов назвали в Роспотребнадзоре Самарской области

В Самарской области назвали пять вирусов, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. В список вошли натуральная оспа, геморрагическая лихорадка Эбола, бешенство, оспа обезьян и ВИЧ инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.