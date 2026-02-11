В Петербурге отменили курортный сбор: его сменил туристический налог

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок. По его словам, курортный сбор взимался до 31 декабря 2024 года.
«Суммарно он позволил городу заработать порядка 776 млн рублей. Средства носили строго целевой характер и были направлены на развитие туристической инфраструктуры», — написал Четырбок.
С января 2025 года в Петербурге действует туристический налог. По данным парламентария, за прошлый год он принёс городскому бюджету 902 млн рублей.
«С учетом постоянно растущей туристической привлекательности Петербурга рассчитываем, что уже в этом году доходы от турналога превысят отметку в миллиард рублей», — подчеркнул депутат.
Таким образом, прежний механизм финансирования туристической инфраструктуры был заменён новой налоговой моделью.