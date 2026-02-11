Аксолотли: история появления, особенности ухода и содержания, популярность в культуре и соцсетях

В среднем, продолжительность жизни аксолотля в неволе составляет 10−15 лет, но при хорошем уходе он может жить до 20 лет. В исключительных случаях амфибии живут дольше — например, в социальных сетях обсуждали питомцев профессора, которых он завел в 1994 году. На момент публикации поста в 2024 году этим аксолотлям было уже около 30 лет.