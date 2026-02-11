Лопата вместо офиса: снегопады на Южном Урале превратили уборку в доходную подработку

На фоне снежного бума вырос и спрос на инвентарь. Как отметили специалисты «Авито Товаров», в январе продажи лопат по стране увеличились в 3,8 раза, снегоуборщиков — почти в четыре раза. Также чаще стали покупать буксировочные тросы и щетки для очистки машин от снега.