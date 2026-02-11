Ричмонд
Лопата вместо офиса: снегопады на Южном Урале превратили уборку в доходную подработку

В Челябинской области вдвое вырос спрос на подработку по уборке снега.

Источник: Комсомольская правда

Обильные снегопады привели к всплеску спроса на подработку по уборке снега в Челябинской области. Интерес к таким вакансиям в регионе вырос сразу в два раза. Чаще всего ищут помощников без опыта — подработка подходит студентам и тем, кто хочет быстро заработать.

Во многих случаях для работы не требуются специальные навыки: достаточно физической выносливости и готовности выйти на объект. Заказы поступают от управляющих компаний, коммунальных служб и частных лиц.

На фоне снежного бума вырос и спрос на инвентарь. Как отметили специалисты «Авито Товаров», в январе продажи лопат по стране увеличились в 3,8 раза, снегоуборщиков — почти в четыре раза. Также чаще стали покупать буксировочные тросы и щетки для очистки машин от снега.

В целом по России интерес к подработке на уборке снега вырос на 70%. В Москве количество таких предложений увеличилось более чем вдвое, в Удмуртии — почти на 95%.

Эксперты отметили, что за сезонным всплеском стоит устойчивый тренд на гибкие форматы занятости, когда люди готовы выходить на разовые задачи и самостоятельно управлять своим доходом.