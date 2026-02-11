Башкирия увеличила парк беспилотников в два раза

В ведомстве пояснили, что работают с БПЛА кадры, прошедшие переподготовку на базе одного из уфимских колледжей. Как объяснил глава ведомства Марат Шарафутдинов, эти устройства изменили привычный подход к патрулированию. Если раньше главной задачей был поиск пожаров, то сейчас дроны активно задействуют в раскрытии лесонарушений. С высоты отлично видны нелегальные делянки и участки, которые эксплуатируют не по прямому назначению. Благодаря оперативной съемке инспекторы экономят время и работают намного результативнее.