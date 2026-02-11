В Омской области 18 февраля откроется новая остановка для электричек

Ежедневно на новой остановке будут делать совершать посадку и высадку две пары поездов, курсирующих между Иртышским и Омском. Запуск платформы позволит улучшить транспортную доступность для почти девяти тысяч жителей активно развивающегося села, где возводят мясокомбинат и два логистических центра.