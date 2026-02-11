Ричмонд
В Омской области 18 февраля откроется новая остановка для электричек

Платформу «Троицкое» оборудовали навесами и скамейками.

Источник: Комсомольская правда

Ровно через неделю, 18 февраля, новый остановочный пункт для пригородных поездов начнет работу в Троицком сельском поселении района. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Платформа «Троицкое» полностью готова к приему пассажиров: установлены навесы для защиты от осадков, скамейки, навигационные таблички, монтированы осветительные приборы. Для безопасного пересечения железнодорожных путей оборудован специальный настил.

Ежедневно на новой остановке будут делать совершать посадку и высадку две пары поездов, курсирующих между Иртышским и Омском. Запуск платформы позволит улучшить транспортную доступность для почти девяти тысяч жителей активно развивающегося села, где возводят мясокомбинат и два логистических центра.

Проект предусматривает развитие мультимодальных маршрутов с пересадкой с электрички на автобус.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что с завода по производству бумаги взыскали 800 тысяч за травму работника.