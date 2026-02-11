Минздрав перевел учет вакцинации в цифровой формат

Как уточняется, учет осуществляется через Модуль «Вакцинация» информационной системы Министерства здравоохранения. Новый формат автоматизирует процессы регистрации и контроля иммунизации и заменил бумажную отчетность электронным документооборотом.
В системе фиксируются данные о проведенных прививках, охвате населения профилактической вакцинацией, а также отслеживается движение вакцин. Модуль позволяет в режиме реального времени анализировать соблюдение Национального календаря профилактических прививок, оценивать своевременность вакцинации и учитывать причины непривитости.
Кроме того, предусмотрена возможность мониторинга дополнительных кампаний массовой иммунизации с детализацией по регионам и возрастным группам. Отдельный функционал направлен на анализ отказов от вакцинации и их распределения по медицинским организациям.
В министерстве отмечают, что цифровой формат учета позволяет избежать повторного внесения информации и повысить достоверность данных. Это обеспечивает сопоставимость показателей и создает условия для оперативного принятия управленческих решений.
Внедрение модуля направлено на повышение управляемости программ иммунопрофилактики, более точное планирование потребности в вакцинах и своевременное реагирование в случае снижения охвата прививками.
Развитие информационной системы реализуется в рамках цифровизации здравоохранения и предполагает формирование единого массива достоверных данных в сфере иммунизации.
