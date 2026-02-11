Умер нижегородский онколог Андрей Марусов

Почти вся профессиональная карьера Андрея Александровича была связана с онкоцентром — здесь он проработал три десятилетия. Специалист внёс значительный вклад в развитие торакальной онкологии, а также в лечение опухолей молочной железы, головы и шеи. В 1987 году Марусов защитил кандидатскую диссертацию, а в 2014-м был награждён почётной грамотой регионального Минздрава за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере здравоохранения.