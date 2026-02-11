Ричмонд
Умер нижегородский онколог Андрей Марусов

Он посвятил медицине более 30 лет.

Источник: Нижегородский областной онкологический диспансер

В Нижнем Новгороде на 63-м году жизни скончался заслуженный врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Марусов. Об этом сообщили в Нижегородском областном онкологическом диспансере.

Почти вся профессиональная карьера Андрея Александровича была связана с онкоцентром — здесь он проработал три десятилетия. Специалист внёс значительный вклад в развитие торакальной онкологии, а также в лечение опухолей молочной железы, головы и шеи. В 1987 году Марусов защитил кандидатскую диссертацию, а в 2014-м был награждён почётной грамотой регионального Минздрава за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере здравоохранения.

Коллеги запомнили его не только как высококлассного профессионала, но и как человека, всегда готового поделиться опытом. Андрей Александрович активно участвовал в подготовке молодых врачей и на постоянной основе консультировал онкологов Нижегородской области.

— Мы навсегда запомним Андрея Александровича как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь, — говорится в сообщении онкодиспансера.

Прощание с Андреем Марусовым состоится в четверг, 12 февраля, в 11:00 в нижегородском крематории на улице Зайцева, 27. Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Александровича.