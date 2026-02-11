Ричмонд
Профессор Язев объяснил необычный вид метеора над Японией

Он обусловлен ракурсом съемки, заявил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Яркий метеор (болид), полет которого над островом Хонсю засняли в понедельник местные жители, выглядел необычно, так как летел в сторону авторов видео, а не мимо них. Такое мнение ТАСС высказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

В японском сегменте социальных сетей обсуждается череда видеозаписей, на которых запечатлен яркий шар неизвестного происхождения. Утверждается, что он был замечен в небе над Японией вечером 9 февраля. Объект был виден из разных регионов главного японского острова Хонсю, отмечают пользователи.

«Немного необычный вид может быть связан с ракурсом съемки: на сгорающее тело смотрели не сбоку (тогда был бы виден “хвост”). Объект, видимо, летел почти навстречу к оператору», — прокомментировал Язев одну из опубликованных видеозаписей с ярким шаром.

Астроном также указал на цвет и характер угасания, которые говорят о том, что объект относится к небольшим болидам. Диаметр небесного тела мог составлять несколько сантиметров.