Профессор Язев объяснил необычный вид метеора над Японией

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Яркий метеор (болид), полет которого над островом Хонсю засняли в понедельник местные жители, выглядел необычно, так как летел в сторону авторов видео, а не мимо них. Такое мнение ТАСС высказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.