Милонов призвал наказать тех, кто навязывает детям День святого Валентина

Милонов призвал привлечь к ответственности за навязывание Дня святого Валентина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости призвал привлечь к ответственности тех, кто пытается навязать несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина.

«Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником», — сказал Милонов.

По мнению депутата, этот праздник неразрывно связан с «эротическим подтекстом». Наиболее проблемной стороной, считает Милонов, является активное навязывание Дня святого Валентина детям в школах, социальной среде и посредством рекламы.

День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.

