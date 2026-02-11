Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Филипп Рябченко.
По словам защитника, Товстик подала жалобу, в которой оспаривает юрисдикцию рассмотрения бракоразводного процесса. Она считает, что дело должен был рассматривать не тот суд, в который обращался ее бывший супруг.
Брак был расторгнут Никулинским районным судом осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни.
Одновременно в Пресненском суде Москвы продолжаются слушания по иску Елены Товстик о признании недействительным брачного договора и разделе совместно нажитого имущества, включая активы компании предпринимателя. Как сообщал РИА Новости адвокат Рябченко, в рамках этого имущественного спора сторона истицы настаивает на проведении психологической экспертизы в отношении Товстик и допросе свидетеля. Рассмотрение иска продолжится 18 февраля.
Ответчик настаивает на законности брачного договора. По условиям этого документа, отмечал адвокат, Елена Товстик уже получила имущество и выплаты на общую сумму около миллиарда рублей, включая дом в Подмосковье, зарубежную недвижимость, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.