Мосгорсуд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом и участок

Решением суда Тимуру Иванову вернули часть имущества, отменив решение о конфискации жилого дома и участка. В остальном иск прокуратуры об изъятии активов на 1,2 млрд рублей оставлен в силе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Московский городской суд частично смягчил решение об обращении в доход государства активов бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Суд постановил вернуть экс-чиновнику жилой дом и земельный участок, при этом изъятие остальной собственности на сумму более 1,2 млрд рублей признано законным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляционная инстанция отменила решение Пресненского суда в части изъятия одного из объектов недвижимости. «Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества в виде земельного участка и жилого дома», — пояснили в пресс-службе.

В декабре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. Обширный перечень изъятого в доход государства включает более 40 земельных участков и объектов недвижимости. Кроме того, в список вошли около 20 автомобилей, включая раритетные экземпляры, мотоциклы, а также коллекции оружия, живописи и предметов искусства. Под конфискацию также попали десятки дорогостоящих часов и ювелирных украшений.

В 2025 году Тимур Иванов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима по делу о растрате. Также ему был назначен штраф в размере 100 миллионов рублей.

