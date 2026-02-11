Мосгорсуд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом и участок

В декабре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. Обширный перечень изъятого в доход государства включает более 40 земельных участков и объектов недвижимости. Кроме того, в список вошли около 20 автомобилей, включая раритетные экземпляры, мотоциклы, а также коллекции оружия, живописи и предметов искусства. Под конфискацию также попали десятки дорогостоящих часов и ювелирных украшений.