Алексей Касьянов назначен вице-премьером правительства Башкирии

Указом главы Башкирии Радия Хабирова заместителем премьер-министра правительства республики назначен Алексей Касьянов.
Алексей Анатольевич Касьянов зарекомендовал себя как один из эффективных управленцев региона. На протяжении многих лет он успешно трудился в органах прокуратуры и следствия, занимал должность главного федерального инспектора по Республике Башкортостан.
Алексей Касьянов имеет звание генерал-лейтенанта юстиции, является заслуженным юристом Башкирии. Отмечен высокими государственными наградами, среди которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов и Салавата Юлаева, медаль Совета безопасности России «За заслуги в укреплении международной безопасности».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.