В Ленобласти изменилась стоимость проезда на 12 автобусных маршрутах

С 11 февраля в Ленинградской области изменился тариф на проезд по ряду автобусных маршрутов. Повышение введено двумя транспортными операторами: ООО «Стерус-Н» в Выборгском районе и ООО «Транс-Балт» в Гатчинском городском округе, говорится в сообщении областного транспортного комитета.