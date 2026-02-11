На омском Зеленом острове начали наряжать 16-метровое чучело Масленицы

«Наше 16-метровое чучело не просто самое высокое, оно по-настоящему нарядное. Процесс его “облачения” — это уже маленький праздник и знак того, что масштабные приготовления идут полным ходом. На территории также установят большую русскую печь, самовар на 200 литров, корнеры с шашлыками и блинами. В этом году приготовили необычное угощение — сибирские костровые блины», — поделились представители городской зоны отдыха «Зеленый остров».