На омском Зеленом острове начали наряжать 16-метровое чучело Масленицы

Завершающий этап подготовки к проводам зимы стартовал в Омске на Зеленом острове. 11 февраля в пресс-службе городской зоны отдыха рассказали, что гигантский каркас главного символа праздника одевают в платье.
«Наше 16-метровое чучело не просто самое высокое, оно по-настоящему нарядное. Процесс его “облачения” — это уже маленький праздник и знак того, что масштабные приготовления идут полным ходом. На территории также установят большую русскую печь, самовар на 200 литров, корнеры с шашлыками и блинами. В этом году приготовили необычное угощение — сибирские костровые блины», — поделились представители городской зоны отдыха «Зеленый остров».
Организаторы подготовили насыщенную программу (0+), она начнется в в полдень. Гости поучаствуют в традиционных хороводах, конкурсах, розыгрышах призов, старинной забаве «Потешный столб», посетят фотозоны. Омичей и гостей города также ждут: шоу моржей, гадания, мастер-класс по созданию куклы-оберега, спектакль молодежного театра «Третий круг», выступление этно-фолк-группы и другие активности. Кульминацией масленичных гуляний стант сожжение чучела. Вход свободный для людей всех возрастов.
