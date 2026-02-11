Ричмонд
В Чертковском районе при пожаре в частном доме спаслись бабушка и внучка

Проснулась от шума и увидела пламя: В Чертковском районе внучка спасла бабушку из горящего дома.

Источник: Комсомольская правда

В Чертковском районе бабушка с внучкой чудом спаслись в ночном пожаре. Огонь вспыхнул, когда они обе спали. Об этом сообщили пресс-службе донского МЧС.

Поздним вечером 8 февраля в селе Кутейниково Чертковского района загорелся частный дом. Внутри находились 14-летняя девочка и ее пожилая бабушка. Подросток проснулась от странного шума, увидела пламя в одной из комнат и сразу разбудила родственницу.

Пенсионерка попыталась сбить огонь своими силами и получила легкие ожоги. К счастью, обе успели покинуть дом до прибытия спасателей. Приехавшие пожарные потушили возгорание на площади 20 квадратных метров.

