В Чертковском районе при пожаре в частном доме спаслись бабушка и внучка

Поздним вечером 8 февраля в селе Кутейниково Чертковского района загорелся частный дом. Внутри находились 14-летняя девочка и ее пожилая бабушка. Подросток проснулась от странного шума, увидела пламя в одной из комнат и сразу разбудила родственницу.