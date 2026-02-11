ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю, рассказал эксперт

ГОСТ по рецептуре, визуальным и вкусовым характеристикам национального татарского десерта чак-чака впервые введен в действие в РФ с января текущего года. Согласно документу, чак-чак должен представлять собой конус, пирамиду, или полусферу из обжаренных в масле палочек из теста не более 1 сантиметра в диаметре и не длиннее 5 сантиметров, залитых медом или медово-сахарным сиропом. Поверхность должна быть неровной, покрытой медово-сахарным сиропом или медом, от светло-желтого и золотистого до светло-коричневого цвета.