ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю, рассказал эксперт

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Введённый в России ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к нормам халяль — разрешенной канонами ислама продукции, сказал РИА Новости генеральный директор международного центра сертификации и стандартизации (МЦСиС) «Халяль» при Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ Айдар Газизов.
«К халялю отношения этот ГОСТ не имеет. Это ГОСТ на сам продукт, на его приготовление. В чак-чаке запрещенных ингредиентов по сути нет: растительное масло, тесто, мед. Здесь нет убоя. В данном случае к халялю этот ГОСТ не имеет отношения», — сказал Газизов РИА Новости.
ГОСТ по рецептуре, визуальным и вкусовым характеристикам национального татарского десерта чак-чака впервые введен в действие в РФ с января текущего года. Согласно документу, чак-чак должен представлять собой конус, пирамиду, или полусферу из обжаренных в масле палочек из теста не более 1 сантиметра в диаметре и не длиннее 5 сантиметров, залитых медом или медово-сахарным сиропом. Поверхность должна быть неровной, покрытой медово-сахарным сиропом или медом, от светло-желтого и золотистого до светло-коричневого цвета.
Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер.