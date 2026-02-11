Белорусам не рекомендуют слать сканы паспортов маркетплейсу Ozon

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Граждане стали направлять обращения по поводу сбора паспортных данных при заказе товаров на Ozon, сообщил Национальный центр защиты персональных данных Беларуси.
Как пояснили в центре, данные паспортов покупателей нужны при заказе товаров из-за пределов ЕАЭС (например, из Китая).
«Это связано c необходимостью выполнения требований актов ЕАЭС об их таможенном декларировании (стоимость покупки не важна)», — говорится в сообщении.
При этом обработка паспортных данных в такой ситуации подпадает под юрисдикцию других стран, но не Беларуси. Поэтому центр советует внимательно ознакомиться с условиями договоров и политиками обработки персональных данных.
«Не предоставляйте ксерокопии или сканы паспортов», — подчеркнули в госоргане.
Там также заверили, что изучение того, как защищены персональные данные на маркетплейсе Ozon, продолжается. Центр обещает держать граждан в курсе этой темы.
На сайте Ozon в разделе о политике конфиденциальности персональной информации отмечается, что в ряде случаев личные данные обрабатывают юрлица маркетплейса, зарегистрированные в странах ЕАЭС.
Согласно опубликованной политике, «за пределы» маркетплейса эти данные передаются при использовании некоторых сервисов Ozon в рамках исполнения и заключения различных договоров. Также данные могут передаваться по требованию налоговых органов или по запросу суда.